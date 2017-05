15 jaar voor man die bom achterliet in metro

Een rechtbank in Londen heeft een twintigjarige man veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor het beramen van een aanslag. De man had in oktober 2016 een zelfgemaakte bom achtergelaten in een wagon van de drukke metrolijn Jubilee in de Britse hoofdstad.

Het ging om een explosief gevuld met stalen kogels die de man in een rugzak had achtergelaten. De poging werd verijdeld omdat een andere reiziger het niet vertrouwde en alarm sloeg. Dart gebeurde bij het station North Greenwich.

De motieven van de man, die een autistische stoornis heeft, zijn niet duidelijk. Volgens de rechter was hij niet geradicaliseerd, meldden Britse media. Hij was geïnteresseerd in de islam, maar het was niet door jihadistische terreur geïnspireerd. Smith heeft tegenover de politie verklaard dat het om een uit de hand gelopen Halloween-grap ging. Hij maakte de bom met een goedkope wekker en aan de hand van een handleiding van al-Qaeda die hij op internet had gevonden.