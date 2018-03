15 jaar cel voor ex-vicepresident Iran

De voormalige Iraanse vicepresident Hamid Baghaei is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. De rechter achtte de plaatsvervanger van de toenmalige president Mahmud Ahmadinejad schuldig aan corruptie. Baghaei, die na het vonnis naar de beruchte Ewin-gevangenis in het noorden van Teheran werd gebracht, moet bovendien een boete van omgerekend 8 miljoen euro betalen. Dat heeft persbureau ISNA dinsdag bekendgemaakt.

Baghaei was onder meer machtsmisbruik, omkoping en verduistering ten laste gelegd. Justitie wil deze week nog meer details over de zaak geven. Na aankomst in de gevangenis zou Baghaei uit protest tegen zijn veroordeling in hongerstaking zijn gegaan. Hij was indertijd een van de trouwste bondgenoten van de religieus-conservatieve Ahmadinejad, die in de periode 2005-2013 president was van Iran.