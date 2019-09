15 jaar cel voor broer oud-president Algerije

Een militaire rechtbank in Algerije heeft de broer van de voormalige Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Said Bouteflika was meer dan tien jaar topadviseur van zijn broer en werd wel gezien als de feitelijke machthebber sinds Abdelaziz in 2013 na een beroerte in een rolstoel belandde.

Said werd samen met twee voormalige hoge officieren van de geheime dienst en nog een partijleider schuldig bevonden aan samenzweringen tegen het leger en de staat. Hij zou in maart een ontmoeting hebben gehad met de andere veroordeelden waarop zou zijn besloten om de noodtoestand uit te roepen en de leider van het leger te ontslaan, meldt de BBC. Ze hebben tien dagen de tijd om in beroep te gaan.

Abdelaziz Bouteflika trad begin april af als president na aanhoudende massale protesten tegen zijn bewind. Een maand later werd zijn broer aangehouden tijdens een golf van arrestaties gericht tegen vertrouwelingen van de oud-president.