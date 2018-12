15 aangeklaagden na moord toeristen in Marokko

Vijftien mensen zijn aangeklaagd in verband met de moord op twee jonge Scandinavische toeristen in Marokko. Aanklagers zeggen dat de vijftien worden beschuldigd van terroristische activiteiten en het vormen van een terreurgroepering.

Zeker vier van de verdachten hoorden bij een groep die was ge├»nspireerd door Islamitische Staat, maar nooit contact met de terreurbeweging in Irak en Syri├ź had, meldt nieuwszender Sky.

De Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) werden eerder deze maand onthoofd gevonden.