Tussen bananen in Zwitserse supermarkten is 140 kilo cocaïne ontdekt. De bananen uit Zuid-Amerika waren via Nederland naar Zwitserland vervoerd, aldus de autoriteiten tegen Zwitserse media.

De drugs zaten verstopt in bananendozen die in filialen van de supermarktketen Coop terechtkwamen. In een winkel zat er 50 kilo tussen de bananen, melden Zwitserse media zaterdag. De politie is met een onderzoek begonnen.