14 vermisten na botsing tussen twee boten in Filipijnen

De autoriteiten in de Filipijnen hebben maandag bekendgemaakt dat ze met vliegtuigen en schepen op zoek zijn naar 14 mensen die worden vermist na een aanvaring tussen een vissersboot en vrachtschip. Een Filipijnse vissersboot, de Liberty 5, en een in Hongkong geregistreerd vrachtschip, het Wienerwald, kwamen zondag in aanvaring met elkaar vlakbij de provincie West-Mindoro. De vissersboot kapseisde, zeiden functionarissen.

De commandant van het vrachtschip riep „een paar uur later” om hulp en het schip werd door de kustwacht naar de kust begeleid, aldus een woordvoerder.

Reddingswerkers zoeken 12 Filipijnse bemanningsleden en twee passagiers van de vissersboot, waarvan de verblijfplaats onbekend is. Zoekacties werden zondag stopgezet vanwege slecht weer en zijn maandagochtend hervat.