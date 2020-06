14 lijken gevonden in Mexico

In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn vrijdag 14 lijken langs de kant van de weg gevonden. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. De lichamen, die in de stad Fresnillo werden aangetroffen, waren volgens lokale media in dekens gewikkeld. Er is onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak.

Hoewel het aantal misdaden in Mexico is afgenomen omdat een groot deel van het land thuisblijft vanwege het coronavirus, is het aantal moorden gestegen tot recordniveaus. Al geruime tijd vechten de regering en misdaadkartels oorlogen uit. De politiechef van Mexico-Stad werd neergeschoten tijdens een moordpoging die wordt toegeschreven aan het Jalisco New Generation-kartel. Hij raakte gewond, twee van zijn lijfwachten kwamen om.

Sinds toenmalig president Felipe Calderon in 2006 de oorlog verklaarde aan de misdaadkartels zijn in Mexico meer dan 287.000 mensen vermoord, zeggen mensenrechtenactivisten.