14 doden door landmijn in Mali

Door een landmijn langs een autoweg zijn in Mali veertien mensen om het leven gekomen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een bus van een lokaal vervoersbedrijf. De bus reed in de buurt van Douentza in het noorden van Mali. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf gezegd.

Het gebied waar de mijn afging wordt vaak getroffen door jihadistische aanslagen. De gewonde slachtoffers worden met een ander voertuig van het vervoersbedrijf het gebied uitgehaald onder begeleiding van militairen.

Hoeveel mensen precies in de bus zaten, is niet bekend.