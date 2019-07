14 doden door brand in Russische onderzeeër

In Rusland zijn veertien personen omgekomen in een onderzeeër. Dat meldt persbureau Interfax op basis van het Russische ministerie van Defensie. Er zou brand zijn uitgebroken in de duikboot, die voer in Russische territoriale wateren. Het is nog niet duidelijk waar het ongeval precies was.

Het zou gaan om een onderzeeër die op verkenning was. Door de brand zijn er gevaarlijke gassen vrijgekomen, waardoor enkele bemanningsleden zijn omgekomen. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. Inmiddels is de brand geblust.