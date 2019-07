14 doden door autobom in Afghanistan

Door een autobom zijn er in de Afghaanse stad Ghazni zondag zeker veertien doden gevallen. Ook vielen er 180 gewonden, onder wie 60 kinderen. De aanslag werd bij een veiligheidsgebouw van de regering gepleegd en is opgeëist door de Taliban.

De aanval komt op het moment dat de Taliban met verschillende andere Afghaanse partijen een ontmoeting aan het plannen was in Qatar. Dit om nader tot elkaar te komen. Zalmay Khalilzad, een vertegenwoordiger van de VS in Afghanistan, veroordeelt de aanslag op Twitter. „Het is niet te bevatten dat er door een aanval als deze kinderen in gevaar worden gebracht”, zo zei hij.

Maandag was het ook al raak in de hoofdstad Kabul. Toen vielen er zes doden en raakten er 84 mensen gewond na zware explosies bij een basisschool.