13 jaar cel voor Duitser die eigen zuigeling misbruikte

Een Duitser die jarenlang zijn eigen kinderen, onder wie een zuigeling, en een stiefkind misbruikte, moet dertien jaar de cel in. Een rechtbank in het Duitse Wiesbaden veroordeelde de 39-jarige voor ruim vijftig gevallen van ernstig kindermisbruik en voor het bezit, maken en verspreiden van kinderporno. Hij maakte opnames van zijn daden en verspreidde ze via een chatgroep.

Van de betrokkenen die via de chatgroep kinderpornografie deelden, was eerder al een 43-jarige man veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij misbruikte zijn jonge dochter om kinderporno te maken. Deze man uit Bergisch Gladbach geldt als de spil van de groep. Ook andere chatleden zijn aangeklaagd.

Volgens onderzoekers dijt het schandaal rond de chatgroep alsmaar uit. Er zou inmiddels sprake zijn van ruim 30.000 mogelijke verdachten.