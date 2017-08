13 doden en ruim 100 gewonden in Barcelona

De chauffeur van het bestelbusje waarmee dertien mensen werden gedood bij de aanslag op de Rambla in Barcelona is nog altijd niet gepakt. Zo bleek bij de persconferentie van de autoriteiten. Er zijn tot nu toe twee mensen gearresteerd door de Catalaanse politie. Het gaat om een Marokkaan en om een Spanjaard, die afkomstig is uit de Noord-Afrikaanse enclave Melilla.

Een man die in het westen van de stad twee agenten die hem wilden aanhouden aanreed, is doodgeschoten. Er is geen bewijs dat hij iets te maken had met de terreurdaad in het centrum.

Bij de aanslag zijn zeker drie Nederlanders gewond geraakt, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Volgens minister Bert Koenders zijn ze allen buiten levensgevaar. Het gaat om een echtpaar en een vriendin van hun dochter. Hij kon niet uitsluiten dat er meer Nederlandse gewonden zijn, over wie nog geen informatie is binnengekomen. In totaal zijn meer dan honderd gewonden gevallen.Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Spaanse media meldden dat in de plaats Alcanar in het zuiden van Catalonië, een dode is gevallen door een explosie in een huis. Volgens de krant El País vermoedt de politie dat er een verband is met de aanslag. In Alcanar werd ook een van de verdachten opgepakt. De ander meldde zichzelf in Ripoll bij de politie met het verhaal dat zijn identiteitskaart was gestolen. Die kaart zou volgens onbevestigde berichten zijn gebruikt om de bestelbus te huren waarmee de aanslag is gepleegd.

La Rambla, een drukke promenade die populair is onder toeristen, loopt vanaf het centrale Plaça de Catalunya tot aan de zee en is ruim een kilometer lang.

Ada Colau, burgemeester van Barcelona, heeft via Twitter opgeroepen om vrijdag om 12.00 uur samen te komen bij het Plaça de Catalunya om de slachtoffers te herdenken met een minuut stilte. Premier Mariano Rajoy stelt dat er sprake is van ‘jihadistisch terrorisme’, waar een internationale respons op nodig is. Hij twittert: „De Spaanse vlag gaat halfstok. Maar Spanje zal het terrorisme overwinnen.”