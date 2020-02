‘13.000 migranten langs grens tussen Turkije en Griekenland’

Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van het coronavirus in China, vertolkte een Engelse lerares die in het land woont haar gevoelens in een schets. Ze werd daarbij geïnspireerd door Psalm 31:21-22. Vertaald naar de Chinese Bijbel: „De Heere zij geloofd, want Hij heeft Zijn eeuwige liefde wonderlijk aan mij getoond, toen ik in een belegerde stad was. In mijn nood zei ik: „Ik ben afgesneden van Uw aangezicht.” Maar U hoorde het geluid van mijn smeekbedes om genade, toen ik tot U riep om hulp.” bron chinasource.org