125.000 actievoerders op Franse wegen

Het aantal actievoerders tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk was zaterdag tegen het middaguur gegroeid tot bijna 125.000. Dat meldde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het departement telde ruim 2000 plaatsen waar actie werd gevoerd, voornamelijk blokkades van wegen. De sfeer bij sommige actieplaatsen was grimmig. Bij de plaats Pont-de-Beauvoisin in de Savoie viel een dode toen een vrouw een actievoerster aanreed. De automobiliste wilde haar dochter naar het ziekenhuis brengen en raakte in paniek toen ze niet verder kon.

Bij de acties raakten 47 mensen gewond, van wie drie ernstig. De politie verrichtte zeker 224 arrestaties.