12 weken celstraf voor stelen 4 mondkapjes in Londen

Een man in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot twaalf weken gevangenisstraf voor het stelen van vier beschermende mondkapjes uit een ziekenhuis in Londen, meldde het Openbaar Ministerie.

De 34-jarige man werd ondervraagd door de veiligheidsdienst van het King’s College Hospital toen hij op het punt stond de kliniek te verlaten en gaf de diefstal toe. Het incident gebeurde zondag. Beschermende mondkapjes zijn door de coronapandemie erg schaars in Britse ziekenhuizen, net als in veel andere Europese landen.