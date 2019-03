12 VN’ers onder slachtoffers crash Ethiopië

Onder de slachtoffers van de vliegramp zondag in Ethiopië zijn zeker twaalf medewerkers van de Verenigde Naties, meldt de organisatie. Ook bevindt zich een aantal Duitsers onder de slachtoffers, meldt persagentschap DPA. Een exact aantal wordt niet genoemd, maar volgens Ethiopian Airlines stonden er vijf Duitsers op de passagierslijst.

Bij de crash zondag zijn alle 157 inzittenden - 149 passagiers en acht bemanningsleden - om het leven gekomen. Volgens de Ethiopische staatsomroep waren aan boord van de rampvlucht passagiers met 35 nationaliteiten, onder wie 32 Kenianen en 18 Canadezen. Er zaten geen Nederlanders aan boord volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in Addis Abeba verbroken. Het vliegtuig was toen ter hoogte van de plaats Bishoftu op ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. De Ethiopische regering heeft maandag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw.

Het gaat om een vrij nieuwe Boeing 737 Max 8 die vanuit Ethiopië onderweg was naar Nairobi in Kenia. Het is al het tweede ernstige ongeval met dit type vliegtuig binnen een half jaar. In oktober vorig jaar stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen neer, bij Jakarta in zee. Alle 189 mensen aan boord kwamen om het leven. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud.

Uit onderzoek bleek dat bij het toestel van Lion Air een defecte sensor de crash had veroorzaakt. Deze sensor gaf verkeerde informatie over het vliegtuig waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook.

Wereldwijd vliegen er zeker 174 toestellen van dit type, dat maximaal 200 passagiers kan vervoeren. Tui Fly en het Turkse Corendon Airlines hebben een of meerdere Boeing 737 Max-toestellen in hun vloot. Er staan nog 4490 orders open bij Boeing.