12 miljoen hectare tropisch bos weg in 2018

Ongeveer 12 miljoen hectare tropisch bos is vorig jaar wereldwijd verdwenen. Dat berichtte Global Forest Watch (GFW) dat de ontwikkeling van bos in de wereld in de gaten houdt.

De organisatie is vooral bezorgd over de ruim 3,6 miljoen hectare regenwoud die verdween. Het gaat om een gebied dat groter is dan België. De bossen verdwenen door houtkap en door branden. Vergeleken met 2016 en 2017 ging iets minder woud verloren.

Het meeste bos verdween in Brazilië waar 1,35 miljoen tropisch regenwoud voornamelijk ten prooi viel aan houtkap en aangestoken branden met als doel landbouwgrond te scheppen. GFW gebruikt cijfers van de Amerikaanse universiteit van Maryland.

Global Forest Watch is een initiatief van World Resources Institute (WRI). Volgens WRI heeft vooral het verdwijnen van het tropisch regenwoud invloed op het klimaat. De bossen slaan meer koolstofdioxide op dan andere bossen en zijn onvervangbaar voor de biodiversiteit. „Als deze bossen zijn gekapt, komen zij nooit meer in hun oude staat terug”, aldus het WRI.