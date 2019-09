110 miljoen dollar voor renovatie Central Park

Central Park, het wereldberoemde park midden in de stad New York, wordt gerenoveerd. Dat heeft de organisatie die het park beheert woensdag aangekondigd, melden Amerikaanse media. Voor de renovatie is 110 miljoen dollar vrijgemaakt, waarvan 50 miljoen dollar door de stad New York zal worden betaald. Het gaat met name om het noordelijke gedeelte.

Volgens de Central Park Conservancy (CPC) wordt dit een van de belangrijkste projecten ooit voor het park. „Het wordt een enorme verbetering”, zei Elizabeth Smith, de president van de CPC. Zo wordt er een muur weggehaald die nu nog een historisch stuk landschap van het park blokkeert. Ook komt er een nieuwe recreatiefaciliteit en gaat de Lasker Rink and Pool, waar afhankelijk van het seizoen kan worden geschaatst en gezwommen, op de schop. Verder zijn er nog verschillende andere vernieuwingen aangekondigd.

De renovatiewerkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2021. Drie jaar later, in 2024, moet alles klaar zijn.