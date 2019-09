11 september-brandweerlieden vaak ziek

Brandweerlieden die tijdens de aanslagen in New York van 11 september 2001 het World Trade Center binnengingen of het rampgebied betraden, hebben een aanzienlijk grotere kans op hart- en vaatziekten met al dan niet met fatale gevolgen. Dat melden Amerikaanse media naar aanleiding van een vrijdag gepubliceerd rapport. Artsen onderzochten 9796 brandweermannen die betrokken waren bij de hulpacties na de aanslagen.

Brandweermannen die op 11 september aankwamen op Ground Zero, hebben een 44 procent hogere kans op hart - en vaatziekten dan hulpverleners die een dag later werden ingezet. Daarnaast hebben brandweerlieden die zes maanden of langer in het rampgebied werkzaam waren, 30 procent meer kans op hart- en vaatziekten dan mensen die er korter verbleven. In totaal werden er 489 hart- en vaataandoeningen geregistreerd. In de meeste gevallen ging het om een hartinfarct, problemen met aderen of zelfs de dood. Meer dan 200 New Yorkse brandweermannen zouden zijn overleden in de nasleep van de ramp.

Bijna 3000 mensen kwamen om door de aanslagen op de Twin Towers, die werden opgeëist door terreurbeweging Al Qaeda. Terroristen vlogen met passagiersvliegtuigen de gebouwen binnen, waardoor deze uiteindelijk instortten. Naast de aanval op de twee torens werd het Pentagon aangevallen en stortte een ander vliegtuig neer. Bij het instorten van de torens kwamen giftige stoffen vrij, die nu nog steeds ziektes veroorzaken.