100.000 Grieken de straat op om namenkwestie

Meer dan 100.000 Grieken zijn de straat opgegaan in Athene om te demonstreren tegen de naamovereenkomst tussen Griekenland en Macedonië. Deze wordt naar verwachting komende week goedgekeurd in het Griekse parlement. Griekse media spreken zelfs over veel meer demonstranten.

Linkse en rechtse extremisten probeerden het parlement te bestormen. De politie kwam in actie en gebruikte traangas om de demonstranten in bedwang te houden. Het centrum van Athene is een zee van mensen met Griekse vlaggen, die niet willen dat de naam Macedonië nog deel uitmaakt van de nieuwe naam van het buurland. Het land zou in de toekomst Noord-Macedonië moeten gaan heten.

Griekse nationalisten vinden dat alleen de Noord-Griekse provincie Macedonië zich zo mag noemen. De Griekse premier Alexis Tsipras won woensdag een vertrouwensstemming in het parlement met de hakken over de sloot. Die maakt de weg vrij om een akkoord te ratificeren dat hij vorig jaar met Skopje heeft afgesproken om het langlopende geschil over de naam Macedonië te beëindigen. Tsipras kreeg de steun van 151 parlementariërs, een nipte meerderheid.