10 procent minder nieuwe coronabesmettingen in een week in België

In België zijn de afgelopen zeven dagen dagelijks gemiddeld 93 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat melden de Belgische gezondheidsautoriteiten, die van het publiceren van de dagcijfers zijn afgestapt. In het dagelijkse rapport melden ze nu de gemiddelden over de laatste zeven dagen, om zo beter de ontwikkeling van de epidemie te kunnen tonen.

De trends blijven dalen. Woensdag beslist de Nationale Veiligheidsraad over mogelijke verdere versoepeling van beperkende coronamaatregelen, waarbij de trends een belangrijke rol spelen.

De afgelopen week werden elke dag nog gemiddeld 16 mensen opgenomen, en door de ziekenhuizen en verpleegtehuizen gemiddeld 5 sterfgevallen gemeld die aan Covid-19 worden toegeschreven.