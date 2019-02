1 op 3 Vlamingen voor rekeningrijden

De Vlamingen zijn nog erg verdeeld over rekeningrijden. Een derde is voor een vorm van kilometerheffing, een derde is tegen en een derde is neutraal, blijkt uit een peiling in opdracht van de regering waarover de financieel-economische krant De Tijd bericht.

Om drukte en files tegen te gaan wil de Vlaamse regering een kilometerheffing invoeren voor personenauto’s. De Vlaamse verkeersminister Ben Weyts pleit voor een slimme kilometerheffing, waarvan het tarief afhangt van de locatie en het tijdstip. Weyts zegt dat de beslissing over invoering van een kilometerheffing aan de volgende Vlaamse regering is. Dat zal op zijn vroegst rond 2024 gebeuren.

België kent al wel een kilometerheffing voor vrachtwagens. Die werd in april 2016 van kracht.

Uit een onderzoek van I&O Research bleek onlangs dat in Nederland een ruime meerderheid (58 procent) voorstander is van een vorm van rekeningrijden. Al zijn hier geen plannen om een kilometerheffing in te voeren.