1 miljoen folders Catalanen in beslag genomen

Medewerkers van de Spaanse Guardia Civil zijn zondag een opslagplaats in Montcada i Reixac ten noorden van Barcelona binnengevallen. Ze hebben daar circa 1,3 miljoen folders en andere documenten in beslag genomen waarin mensen worden opgeroepen te stemmen in het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië.

De separatisten in de noordoostelijke regio willen die volksraadpleging op 1 oktober houden. Een meerderheid van het parlement van Catalonië sprak zich begin deze maand uit voor het referendum. De regionale regering van premier Carles Puigdemont heeft samen met zijn kleine coalitiepartner een meerderheid in die volksvertegenwoordiging.

Spaanse opperrechters hebben bepaald dat de separatisten de volksraadpleging niet mogen houden. Aanklagers hebben gezegd dat Catalaanse functionarissen die toch voorbereidingen treffen voor het referendum kunnen worden aangeklaagd voor onder meer machtsmisbruik en burgerlijke ongehoorzaamheid.