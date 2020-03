1 miljard mensen gevraagd thuis te blijven

Wereldwijd zijn meer dan een miljard mensen gevraagd thuis te blijven om besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen. Het gaat om inwoners van zo’n vijftig landen en gebieden, aldus een telling door het Franse persbureau AFP.

Minstens 34 landen of gebieden hebben een uitgaansverbod ingevoerd. Het gaat daarbij om ruim 659 miljoen mensen. Hieronder vallen onder meer Frankrijk, Italië, Argentinië, de Amerikaanse staat Californië en Irak. Griekenland is het laatste land dat zich maandagochtend bij de lijst heeft gevoegd. Colombia en Nieuw-Zeeland voeren respectievelijk dinsdag en woensdag een uitgaansverbod in. In de meeste van deze gebieden is het nog steeds mogelijk om het huis uit te gaan om te werken, basisbenodigdheden te kopen of een medische behandeling te krijgen.

Andere landen (meer dan 228 miljoen mensen), waaronder Iran, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben hun bevolking opgeroepen om thuis te blijven, reizen en contact tot een minimum te beperken, maar zonder dwangmaatregelen.

Tien landen of gebieden (meer dan 117 miljoen mensen) hebben een avondklok ingesteld, waardoor reizen ’s avonds en ’s nachts verboden is. Het gaat onder andere om Burkina Faso, Chili, Manilla (Filipijnen), Servië en Mauritanië. In Saudi-Arabië treedt de avondklok maandagavond in werking.