1 meivieringen anders dan anders door coronapandemie

De 1 meivieringen zijn dit jaar vrijwel op de hele wereld anders dan anders door de coronapandemie. Traditionele activiteiten op de Dag van de Arbeid zijn noodgedwongen teruggeschroefd. Veel vindt nu op internet plaats.

Dit jaar heeft de datum extra betekenis omdat de corona-uitbraak de wereldeconomie een historische klap heeft uitgedeeld. Voor een enorm aantal mensen dreigt werkloosheid.

Door de strenge coronaregels om bijvoorbeeld afstand te houden, hebben vakbondsleiders ervoor gekozen om openbare bijeenkomsten uit te stellen of evenementen online te houden. Normaal gaan miljoenen mensen de straat op.

Bij de luidruchtige marsen komt het elk jaar her en der ook tot gewelddadige confrontaties met de politie. In steden als Berlijn geldt het kat-en-muisspel tussen betogers en agenten als een 1 meitraditie. De autoriteiten van de Duitse hoofdstad kondigden al aan extra hard op te treden als betogers zich niet aan de afspraken houden. Er is toestemming voor zo’n twintig betogingen met elk ongeveer twintig deelnemers. Linkse activisten hebben voor de vrijdagavond al spontane protestacties aangekondigd.