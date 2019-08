1,9 miljoen mensen Assam geschrapt als burger

De Indiase deelstaat Assam heeft 1,9 miljoen inwoners geschrapt van het Nationale Burgerregister (NRC). Deze lijst is bedoeld om ‘buitenlandse indringers’ te weren. Hij telt 31 miljoen namen.

Wie is geschrapt, moet zijn identiteit als burger komen bewijzen. Zij moeten aantonen dat zijzelf of hun ouders al voor 1971 in India waren. Lukt dat niet, dat worden ze staatloos. Het grootste deel van de doorgehaalde burgers zou moslim zijn.

In 1971 trokken veel inwoners van Bangladesh de grens over naar Assam. Ze ontvluchtten de onafhankelijkheidsoorlog tussen Bangladesh en Pakistan.