1,7 miljoen voor ring van Barbara Sinatra

De verlovingsring van Barbara Sinatra heeft op een veiling in New York 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) opgebracht. De Amerikaanse entertainer Frank Sinatra (1915-1998) vroeg met dat diamanten kleinood in een glas champagne zijn vriendin destijds ten huwelijk. Zij werd in 1976 zijn vierde vrouw. Sinatra was eerder getrouwd met onder anderen Ava Gardner en Mia Farrow.

Volgens veilinghuis Sotheby’s dreven twee telefonische bieders de prijs op. Behalve deze bijzondere ring kwamen onder meer armbanden, broches en oorbellen uit de nalatenschap van de vorig jaar overleden Barbara Sinatra-Blakeley onder de hamer. De nieuwe eigenaren betaalden in totaal ruim 4,1 miljoen euro voor de hebbedingen.