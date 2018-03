1,7 miljoen huizen VS zonder stroom na storm

In het noordoosten van de Verenigde Staten zitten als gevolg van een zware storm ongeveer 1,7 miljoen huizen en bedrijfspanden zonder stroom. Er zijn tot nu toe vijf doden gevallen. In alle gevallen werden de slachtoffers getroffen door een omgewaaide boom of een afgewaaide tak.

In een gebied tussen de staten Maine en Virginia zijn windsnelheden tot 134 kilometer per uur gemeten en valt daarnaast heel veel neerslag. In de stad Boston liepen de straten onder water en braken bomen en elektriciteitspalen af. De hoogste waterstand wordt daar rond middernacht (lokale tijd) verwacht. In de staten New York en Pennsylvania viel volgens Amerikaanse meteorologen bijna een halve meter sneeuw.

Een vliegtuig dat bezig was met de landing op Dulles Airport in Washington kwam door de harde wind in de problemen. De turbulentie was zo hevig dat bijna alle passagiers moesten overgeven. De piloot wist het toestel uiteindelijk veilig aan de grond te zetten.

Op vliegvelden in de regio werden duizenden vluchten geschrapt en kwam het treinverkeer geheel tot stilstand. Veel overheidskantoren bleven vrijdag gesloten. In de staat Virginia is door de gouverneur de noodtoestand afgekondigd.