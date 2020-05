1,5 miljoen Londenaren in aanraking geweest met coronavirus

Ongeveer 1,5 miljoen Londenaren zijn in aanraking gekomen met het coronavirus. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek van de Britse regering, dat donderdag naar buiten kwam. Verschillende Britse media schrijven dat het gaat om circa 17 procent van de bijna 9 miljoen inwoners van Londen. In andere delen van Engeland ligt dat percentage op gemiddeld 5 procent.

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, zei dat het gaat om mensen die positief testten op het virus of in aanraking zijn gekomen met antilichamen. De getroffen mensen hebben niet per se symptomen vertoond.

Londen is met bijna 6000 coronadoden een van de hardst getroffen plekken van Engeland.