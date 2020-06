1,5 miljoen coronabesmettingen in Latijns-Amerika

Het aantal mensen dat in Latijns-Amerika is besmet met het coronavirus is de 1,5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau AFP op basis van officiële cijfers uit de regio. Tot nu toe zijn meer dan 73.600 doden als gevolg van de longziekte geregistreerd.

Brazilië is het epicentrum van de virusuitbraak in Latijns-Amerika. De afgelopen 24 uur heeft het land meer dan 30.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarmee komt het totaal uit op meer dan 800.000. Het land land telt na de Verenigde Staten wereldwijd de meeste geïnfecteerden. Het afgelopen etmaal stierven ten minste 1239 Brazilianen aan de gevolgen van het virus. Meer dan 40.900 inwoners zijn inmiddels overleden.

Veel experts vermoeden echter dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen vanwege een gebrek aan testen.

De laatste cijfers van Brazilië kwamen op dezelfde dag dat de twee grootste steden van het land, Sao Paulo en Rio de Janeiro, winkelcentra hebben heropend. Die twee steden zijn in Brazilië veruit het zwaarst getroffen door het virus. Sao Paulo heeft nu meer dan 10.000 doden terwijl Rio er meer dan 7.300 telt.