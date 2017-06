ÖVP-icoon Alois Mock overleden

De Oostenrijkse oud-minister Alois Mock is kort voor zijn 83e verjaardag overleden. Dat heeft de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) donderdag bekendgemaakt. Mock was een icoon van de conservatieve ÖVP. Als minister van Buitenlandse Zaken opende hij met zijn Hongaarse collega Gyula Horn in 1989 het ‘IJzeren Gordijn’, de scheidslijn tussen het Westen en het communistische Oostblok.

Ze knipten gezamenlijk het prikkeldraad op de grens tussen beide landen door, ten teken dat de Koude Oorlog voorbij was. De foto van de gebeurtenis ging de wereld over. Het leverde Mock, een groot voorstander van Europese samenwerking, de bijnaam Mister Europa op. De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen noemde hem de „vader van de EU-toetreding”.

Mock was in zijn lange carrière onder meer vicekanselier en minister van Onderwijs. Hij beëindigde zijn politieke activiteiten in 1999 omdat de ziekte van Parkinson hem het werken steeds moeilijker maakte.