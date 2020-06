Édouard Philippe boekt verkiezingszege in Le Havre

De Franse premier Édouard Philippe is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Le Havre. Volgens de zender TF1 heeft hij zondag in de beslissende tweede ronde 58,8 procent van de stemmen gekregen en wordt hij opnieuw burgemeester van de havenstad.

President Emmanuel Macron feliciteerde Philippe onmiddellijk met dat succes. „Een prachtige overwinning”, noemde hij het. Macron en Philippe, geen partijgenoten, spreken elkaar maandag onder vier ogen, liet het Elysée weten. De verwachting is dat de Franse regering een reorganisatie ondergaat als de resultaten voor La République en marche! (LREM) tegenvallen. De beweging van Macron is relatief nieuw en mist in veel steden een basis.

Parijs blijft het domein van Anne Hidalgo. De exitpolls voorspellen dat de socialistische kandidate een nieuwe termijn krijgt als burgemeester van de hoofdstad. De marge (49,3 à 50,2 procent) is ruim vergeleken met de vertegenwoordigster van centrum-rechts, Rachida Dati. Macrons pion Agnès Buzyn is op afstand derde.

De Groenen krijgen met hun bondgenoten de controle over Lyon. Volgens de prognoses komen ze uit op 50,2 procent van de stemmen. Links krijgt het ook in Bordeaux en Marseille voor het zeggen, is de voorspelling.

In Perpignan geven de exitpolls een zege aan voor extreem-rechts. Het zou de eerste Franse stad met meer dan 100.000 inwoners zijn waar Ressemblement national, de partij van Marine Le Pen, de macht grijpt. In Bruay-la-Buissière, in het Noord-Franse departement Pas-de-Calais waar Le Pen haar thuisbasis heeft, werd de RN-kandidaat ook nummer 1.