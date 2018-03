Zwolse krijgt celstraf voor verbranden bijbel

Een 41-jarige Zwolse heeft een maand celstraf gekregen voor het verbranden van een bijbel. Ze trof het boek in een politiecel waar ze tot haar eigen frustratie in werd opgesloten. „In de Bijbel staan dingen over gerechtigheid maar ik voelde me boos.”

Met het aansteken van het boek heeft de vrouw meerdere mensen in levensgevaar gebracht, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle. De vrouw moest op 17 september 2016 de politiecel in nadat ze was aangehouden voor een diefstal. „Ik wilde de woorden die in de Bijbel staan weg hebben”, zei ze donderdag tegen de politierechter. Maar ze kwam tot inkeer en trapte het vuur uit.

Voor de brandstichting vroeg de officier om het opleggen van 3 maanden cel. De rechter achtte niet bewezen dat de levens van anderen in gevaar zijn gebracht. Vandaar dat de rechter de straf beperkte tot een maand. De vrouw liep nog in de proeftijd van een eerder opgelegde celstraf van 3 weken. Ook die straf moet ze nu uitzitten.