Zwolse abortuskliniek niet langer onder verscherpt toezicht

Het verscherpt toezicht op abortuskliniek Stimezo in Zwolle is opgeheven. De kliniek heeft voldoende maatregelen genomen „om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren”, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Stimezo werd in maart voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld wegens verschillende tekortkomingen. Zo waren er problemen met de bezetting van gekwalificeerde verpleegkundigen en was er geen eenheid in de werkwijze van de gynaecoloog en de abortusarts.

Stimezo Zwolle moest daarop onder meer zorgen dat verpleegkundigen meer scholing kregen. Ook moesten taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Volgens de inspectie is er nu een stabiele bezetting van specifiek geschoolde verpleegkundigen, is het medisch beleid aangescherpt en is het bestuur op orde.