Zwols tweede station volgend jaar open

Zwolle krijgt volgend jaar eindelijk een tweede treinstation. Uiterlijk in december 2019 gaat de halte Zwolle Stadshagen open, op het lijntje naar Kampen. Reizigers kunnen er dan in- en uitstappen.

De provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen, spoorbeheerder ProRail en vervoerder Keolis hebben daar afspraken over gemaakt.

Station Zwolle Stadshagen zou eigenlijk vorig jaar al opengaan. De bouw ervan maakte deel uit van een grote herinrichting van het Kamperlijntje, de kortste spoorlijn van het land. De ondergrond, het grind, de bielzen en de spoorstaven werden vervangen en er werd bovenleiding aangelegd, zodat dieseltreinen konden worden vervangen door elektrische treinen. Die zouden met 140 kilometer per uur moeten gaan rijden, maar vlak voor de opening bleek dat de bodem daar niet stabiel genoeg voor was. De topsnelheid moest omlaag en daardoor was er geen tijd meer in de dienstregeling voor een stop in Stadshagen.

Het is te duur om de complete bodem te verstevigen zodat de treinen alsnog 140 kilometer per uur kunnen rijden, bleek uit onderzoek. Daarom is nu besloten dat de treinen langzamer blijven rijden. Ze blijven minder lang staan in Zwolle. Ook moeten de treinen sneller optrekken dan de bedoeling was. Door de extra stop in Stadshagen missen reizigers in Zwolle waarschijnlijk wel de aansluiting met de intercity richting Den Haag.