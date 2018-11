Zwollenaar vast na steekpartij Leger des Heils

Een 61-jarige man uit Zwolle is aangehouden voor een steekpartij in een vestiging van het Leger des Heils in de Overijsselse hoofdstad. Een man van 39 is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. „Een steekvoorwerp is in beslag genomen”, aldus een politiewoordvoerster.

De steekpartij was in de nacht van zondag op maandag in het pand aan de Burgemeester van Walsumlaan. Er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. Medewerkers van de evangelische hulporganisatie hebben het slachtoffer eerste hulp geboden, waarna hulpdiensten zich over hem ontfermden.