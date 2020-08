Zwoel zomerweekeinde: drukte aan strand, code oranje in zuiden

Het wordt zaterdag tropisch warm; in het zuiden van het land kan het kwik stijgen naar 37 graden. Daarom geeft het KNMI code oranje voor Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Die waarschuwing gaat zaterdagochtend in en geldt tot zondagavond. „Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Neem maatregelen: drink voldoende. Houd uzelf en uw woning koel. Beperk lichamelijke inspanning. Neem water mee op reis”, adviseert het KNMI.

Het warme weer kan leiden tot drukte op de wegen naar de stranden. Op vrijdag was het erg druk bij Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Hoek van Holland en Goeree-Overflakkee. In Rotterdam zijn alle parkeerplaatsen bij Kralingse Bos zaterdag afgesloten, omdat het er vrijdag te druk was. De weg door het bos gaat ook dicht. In Vlissingen zijn drie boulevards zaterdag en zondag dicht. Alleen fietsers en voetgangers mogen erover rijden.