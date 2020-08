Zwitser opgepakt in zaak om het leven gebrachte Limburger

De Macedonische politie heeft een 51-jarige Zwitser gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een inwoner van Bergen. De 58-jarige bewoner werd op 26 november 2019 dood gevonden in zijn woning aan de Roefstraat in het Limburgse dorp. De verdachte werd in Macedoniƫ op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie opgepakt, maakte de politie donderdag bekend.

De Nederlandse justitie is een procedure voor overlevering van de verdachte begonnen. De politie sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.

De verdachte zit in Macedoniƫ in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Meer wil de politie niet kwijt over deze zaak.