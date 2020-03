Zwijgende verdachte tramaanslag Utrecht bespuugt advocaat

De verdachte van de tramaanslag in Utrecht is op de eerste zittingsdag korte tijd uit de rechtszaal verwijderd na het bespugen van zijn advocaat. Gökmen T. (38) staat terecht voor het doodschieten van vier personen en verwonden van meerdere mensen bij een aanslag op het 24 Oktoberplein. Volgens justitie gaat het om een terreurdaad.

Op vragen van de rechters reageerde T. slechts met lang stilzwijgen. Ook stak hij zijn middelvinger op naar de voorzitter. De man werd geboeid aangevoerd en werd gedurende de zitting omringd door zes agenten. Na het bespugen van de advocaat zat hij korte tijd in een aparte videozaal. Later keerde hij terug om in de rechtszaal de eerste slachtofferverklaringen aan te horen.

Op de eerste zittingsdag werd een videoreconstructie getoond van de schietpartij in en buiten de tram. De animatie is door de politie opgesteld op basis van ooggetuigenverslagen en beelden van de acht camera’s in de tram. Te zien is hoe T. passagiers op nog geen meter afstand neerschiet. Als hij zijn wapen herlaadt, vluchten inzittenden door een ingetrapt raam naar buiten. Hij schiet gericht op hoofden en bovenlichamen, blijkt uit de beelden, terwijl hij rustig door het gangpad loopt.

Volgens getuigen riep T. bij het schieten ‘Allah akbar’. Op de beelden is te zien dat de schutter tot twee keer toe zijn pistool herlaadt. Tijdens dat herladen vluchtten passagiers aan de voorzijde van de tram door een ingeslagen raam. Drie passagiers van de tram bezweken aan hun verwondingen. Het vierde dodelijke slachtoffer was de inzittende van een stilstaande auto op het Beneluxplein. T. vluchtte in een andere auto. Daarin werd een brief van hem teruggevonden waarin hij verklaarde zijn daad ‘uit naam van Allah’ gepleegd te hebben.

Zijn familieleden hebben bij de politie verklaard dat de 38-jarige Utrechter in het dagelijks leven nauwelijks serieus bezig was met het geloof. Volgens een broer was hij „heel zwak” in zijn geloof, een zus noemde hem „een parttime moslim.” Deskundigen adviseren om T. tbs op te leggen. Persoonlijkheidsstoornissen hebben veel meer een rol gespeeld bij de aanslag dan een terroristisch motief, zeggen zij.