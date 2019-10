Zwermen mestkevers in Nederland en België

Biologen breken zich het hoofd over enorme zwermen mestkevertjes, die ineens in delen van Nederland en in België opduiken. In korte tijd zijn er honderden meldingen gedaan, aldus insectendeskundige Arnold van Vliet op het kennisplatform Nature Today. Het is volgens hem nooit eerder voorgekomen dat zo veel van deze kevers rondvliegen.

Het gaat om de Aphodius contaminatus, een mestkever die geen Nederlandse naam heeft. Het beestje heeft een grote voorkeur voor paarden- en schapenmest. Sommige landbouwbedrijven gebruiken tegenwoordig organische mest in plaats van kunstmest. Dat zou een verklaring voor de uitbraak kunnen zijn, denkt Van Vliet.

Een andere verklaring is het droge, warme weer van de laatste twee jaar. De kevers zouden zich daardoor explosief ontwikkeld kunnen hebben.

De mestkever richt geen schade aan, aldus Van Vliet. „Maar het zijn er wel ontelbaar veel. Sommige gevels van huizen zijn helemaal bedekt. Hoelang de overlast aanhoudt weten we niet, aangezien we ook nog niet weten waarom er ineens zulke zwermen zijn.”