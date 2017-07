Zwemmers van zandplaat Breskens gehaald

Met een reddingsboot zijn zondagmiddag dertien zwemmers van een zandplaat bij Breskens (Zeeland) gehaald.

Enkele boten hadden gemeld dat er mensen in de problemen waren op de Plaat van Breskens. Via de Kustwacht is de reddingsboot van de KNRM met spoed uitgevaren. Het bleek te gaan om een groep van dertien zwemmers die op de zandplaat waren gestrand en aan het wachten waren tot het tij zou keren. Dan konden ze via de plaat teruglopen en daarna het water overzwemmen.

Maar dat overzwemmen is in de Westerschelde verboden, omdat het gevaarlijk is vanwege de vele vaartuigen. Daarom zijn de mensen van de plaat gehaald en - met een ferme waarschuwing - naar Breskens gebracht.