Een zwemmer is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Nijmegen. Het lichaam is rond 20.45 uur uit het water gehaald, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Om 19.30 uur kreeg de brandweer een melding dat een persoon was gaan zwemmen en niet was teruggekomen. De brandweer zette vervolgens duikers en een blusboot in en vond een ruim uur later het lichaam.