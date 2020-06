De politie heeft in het water van het recreatiegebied Het Hilgelo bij Winterswijk het lichaam gevonden van een nog onbekende man.

Rond het middaguur kwam bij de politie een melding binnen dat er iemand in de plas werd vermist, waarna een zoektocht werd gestart. Onder meer werd gezocht met sonarapparatuur. Ook werden duikers ingezet.

Een woordvoerster van de politie zei dat nog niet duidelijk is of de gevonden man ook de persoon is die werd vermist.