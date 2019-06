Zwemmen in gracht Naarden verboden

Zwemmen in de vestinggrachten van Naarden is met onmiddellijke ingang verboden, omdat er mogelijk munitie op de bodem ligt. Ook magneetvissen is niet meer toegestaan, heeft burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren dinsdag bekendgemaakt.

Baggeraars haalden vorig jaar een brisantgranaat uit de gracht van Naarden-Vesting. Uit onderzoek in opdracht van de Stichting Monumenten Bezit, eigenaar van het water en de vestingwallen, bleek dat er munitie kan liggen.

Jongeren zwemmen graag in de grachten omdat ze er vanaf de wallen in kunnen springen. Zwemmen op die plek werd al afgeraden omdat er van alles op de bodem kan liggen en het water niet overal even diep is.

Zwemmers die het verbod in de wind slaan, riskeren een boete.