Het zwemmen in het water bij het populaire strand Nulde Noord (gemeente Putten) wordt voorlopig ontraden. Volgens de provincie Gelderland zijn bij metingen te hoge concentraties van mogelijk ziekteverwekkende E. colibacteriƫn aangetroffen. De komende dagen wordt warmer weer verwacht.

Het zwemmen in dit water kan maag- of darmklachten veroorzaken. Volgende week worden nieuwe metingen gedaan. Als blijkt dat de waterkwaliteit dan goed is, zal de provincie het negatief zwemadvies intrekken.