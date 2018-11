Zweminstructeurs veroordeeld na verdrinking

Ook het gerechtshof in Arnhem oordeelt dat de verdrinking van een 9-jarig Syrisch meisje is te wijten aan de nalatigheid van drie zweminstructeurs. In navolging van de rechtbank heeft het hof de drie instructeurs van zwembad ’t Gastland in Rhenen veroordeeld tot taakstraffen van 60 uur. Ze waren in beroep gegaan tegen het eerdere vonnis van de rechtbank.

De negenjarige Salam was pas een paar maanden in Nederland. Ze werd na het schoolzwemmen aangetroffen in het diepe gedeelte van het bad. Voor het hof staat vast dat het toezicht op het diepe bad onvoldoende was. De instructeurs hebben onvoldoende toezicht gehouden, waardoor het slachtoffertje onopgemerkt bij het voor haar levensgevaarlijke diepe zwembad kon komen, aldus de rechtbank.

De rechters vinden dat hoge eisen gesteld mogen worden aan het toezicht „omdat alleen op die manier een noodlottig incident als dit voorkomen wordt”. Wel is in de strafmaat meegenomen dat de drie zwemleraren zelf ook gebukt gaan onder het overlijden van het meisje.