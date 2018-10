Een zwembad aan de Van Ostadelaan in Krimpen aan den IJssel is vrijdagmiddag uit voorzorg ontruimd. Vijftig tot zestig mensen moeten het gebouw verlaten. Er was een melding van mogelijke brand. Er bleek slechts wat rookontwikkeling uit het plafond, en geen brand.

De rook bleek uit de afzuiginstallatie te komen. Het zwembad kan weer open.