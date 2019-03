Zwembad ontruimd om lekkende tank

Een zwembad in Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland) is uit voorzorg ontruimd omdat een tank met de stof natriumhypochloriet lekte. De lekkage werd ontdekt terwijl kinderen zwemles kregen in zwembad De Louwert. De kinderen en andere bezoekers werden naar het nabijgelegen cultureel centrum Cascade gebracht, meldt de brandweer. Ouders hebben hen daar opgehaald.

De brandweer heeft maatregelen genomen om de lekkende tank leeg te pompen. Natriumhypochloriet wordt gebruikt voor het desinfecteren van zwemwater. Het zwembad blijft de rest van de dag gesloten.