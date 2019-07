Zwembad Meerssen dicht na overlijden zwemmer

Een zwembad aan de Molenveldweg in Meerssen, vlak bij Maastricht, is donderdagochtend op last van de politie tijdelijk gesloten in verband met onderzoek naar het overlijden van een zwemmer, woensdag. De politie wil weten hoe het kon gebeuren, dat de man daar is verdronken.

De man lag op de bodem van het zwembad, toen hij rond 18.40 uur woensdagavond werd ontdekt en boven water werd gehaald. Hij werd nog gereanimeerd, maar even later overleed hij in het ziekenhuis.

Het zwembad blijft dicht tot het onderzoek is afgerond. Volgens een woordvoerster van de politie is de identiteit van de man wel bekend, maar kan deze nog niet worden vrijgegeven voor de familie ervan weet.