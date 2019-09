Zwembad Goes niet nalatig bij dood jongen

Het personeel in een zwembad in Goes heeft niet verwijtbaar of nalatig gehandeld toen daar in oktober 2014 een 13-jarige jongen verdronk. Het gerechtshof in Den Bosch heeft besloten dat het zwembad en het badpersoneel niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Het Openbaar Ministerie besloot eerder al om niet te vervolgen, maar de moeder van de jongen maakte daar bezwaar tegen via een zogeheten artikel 12-procedure.

Vrienden van de jongen vonden hem op de bodem van het zwembad en reanimatie kwam te laat. Uit onderzoek bleek dat hij waarschijnlijk een epileptische aanval had gehad, maar de moeder vond dat ook andere scenario’s moesten worden bekeken.

Het hof vindt het niet aannemelijk dat het personeel zich niet aan zijn zorgplicht heeft gehouden of dat de dood van de jongen een direct verband hield met hun gedragingen. Ook was geen sprake van zogenoemde verwijtbare onvoorzichtigheid.

Het hof constateert net als eerder een schouwarts dat de jongen is overleden door een epileptische aanval. Het was al van jongs af aan bekend dat hij die aandoening had.